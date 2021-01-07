Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась эффектной растяжкой

На фото красотка сидит в штанах и майке, а образ дополнила белыми кроссовками и очками. Звезда расставила ножки и показывала свою растяжку. Волосы у красотки остались распущенными. Кадр получился светлым и мотивирующим, ведь красотка выглядит на все 100%. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты, включая маму Сони, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ты очень красивая, София! С Рождеством тебя !!! Здоровья и удачи во всем!", "Фото огонь", "Поздравляю с Рождеством!", "С Рождеством. И чудесные праздничные дней", "Посмотрите на эту фанатскую стилистическую ДЕВУШКУ", "Красота Необыкновенная!!", "Опс...какая шапуня...", "Это лучшая сумочка на свете", "МОЙ ЛЮБИМЫЙ НЬЮ-ЙОРКЕР", «Королевский стиль», «элегантность и красота», «очень зрело выглядите», «выглядишь невероятно», «роскошная крошка», «ураган обаяния», «супер».

Мы писали, что 19-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала жаркое фото в мини.

Так, девушка, которая живет, работает и учится в США, показала, как наслаждается солнцем и теплом в Майами. Так, на фото Соня присела на корточки посреди теннисного корта.

Напомним, раздетая внучка Ротару, словно русалка, порезвилась на скалистом берегу

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