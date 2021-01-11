Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась эффектным видом на прогулке

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, сделанное в центре Киева. Судя по снимку, Соня приехала из США в столицу Украины, где сразу же устроила фотосессию. Она позировала для фото в белоснежных штанах и белом объемном свитере. Сверху Евдокименко набросила черную кожаную куртку. Образ дополнили черные сапоги на шнуровке.

Красотка распахнула куртку и красиво прошлась возле здания НБУ. Выглядела она превосходно.

«Создайте что-нибудь прекрасное на этой неделе», - подписала фото девушка.

За короткое время пост собрал более тысячи лайков. Оценила фото внучки и сама София Ротару. В комментариях девушке оставили несколько приятных отзывов.

«Летящей походкой ты вышла из мая…», «Красотка, можешь ответить сердечком», «Супер», «Великолепная», - пишут пользователи сети.

Как известно, Соне Евдокименко всего 19 лет. В столь юном возрасте она уже успела попробовать себя в роли модели и певицы. Пока что девушка не определилась со своим будущим. Правда, в сети то и дело всплывают слухи о романе красотки с французским бизнесменом Марко Дюменилом.

Напомним, что Соня Евдокименко без белья показала, что достанется богатому жениху: «Прекрасный момент».

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко пленила своей естественной красотой, кадр наслаждения: "Настоящая волшебница".

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