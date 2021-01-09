Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко підкорила мережу довжиною своїх ніг

Відзначимо, що днями модель, яка живе і навчається в США, влаштувала ефектну фотосесію на тінистому корті в Майамі, і її результатами ділиться на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На останньому фото, яке з'явилося в мікроблозі, Соня продемонстрував всім свої неймовірно довгі і стрункі ноги.

Красуня одягалася в чорне коротке плаття, застебнуте на гудзики і зав'язане паском на стрункій талії. Доповнили стильний образ відкриті чорні босоніжки на невеликому каблучку.

Соня прийняла досить пікантну позу-розставивши ноги. Сам кадр був зроблений знизу і мало не заглянув їй під спідницю. Цікаво, як на це відреагує її наречений-мільйонер, з яким дівчина зустрічається вже тривалий час, що він скаже?

"Що зробить ці вихідні для вас особливими?",- запитала у фоловерів модель.

Вони не залишилися байдужими і почали коментувати зовнішній вигляд красуні, а також відповідати на її питання.

"Шикарний", " Хороша книга біля каміна. На перший погляд нічого особливого, але саме це мені необхідно зараз ❤️", " я на вихідних катаюся на лижах😊 😉", "красива", "ви", - висловилися в коментарях.

До цього внучка Ротару похвалилася ефектною розтяжкою.

На фото красуня сидить в штанях і майці, а образ доповнила білими кросівками і окулярами. Зірка розставила ніжки і показувала свою розтяжку. Волосся у красуні залишилися розпущеним. Кадр вийшов світлим і мотивуючим, адже красуня виглядає на всі 100%.

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