Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко підкорила мережу довжиною своїх ніг
Відзначимо, що днями модель, яка живе і навчається в США, влаштувала ефектну фотосесію на тінистому корті в Майамі, і її результатами ділиться на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
На останньому фото, яке з'явилося в мікроблозі, Соня продемонстрував всім свої неймовірно довгі і стрункі ноги.
Красуня одягалася в чорне коротке плаття, застебнуте на гудзики і зав'язане паском на стрункій талії. Доповнили стильний образ відкриті чорні босоніжки на невеликому каблучку.
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Соня прийняла досить пікантну позу-розставивши ноги. Сам кадр був зроблений знизу і мало не заглянув їй під спідницю. Цікаво, як на це відреагує її наречений-мільйонер, з яким дівчина зустрічається вже тривалий час, що він скаже?
"Що зробить ці вихідні для вас особливими?",- запитала у фоловерів модель.
Вони не залишилися байдужими і почали коментувати зовнішній вигляд красуні, а також відповідати на її питання.
"Шикарний", " Хороша книга біля каміна. На перший погляд нічого особливого, але саме це мені необхідно зараз ❤️", " я на вихідних катаюся на лижах😊 😉", "красива", "ви", - висловилися в коментарях.
До цього внучка Ротару похвалилася ефектною розтяжкою.
На фото красуня сидить в штанях і майці, а образ доповнила білими кросівками і окулярами. Зірка розставила ніжки і показувала свою розтяжку. Волосся у красуні залишилися розпущеним. Кадр вийшов світлим і мотивуючим, адже красуня виглядає на всі 100%.
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