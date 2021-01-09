Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко покорила сеть длинной своих ног
Отметим, что на днях модель, которая живет и учится в США, устроила эффектную фотосессию на тенистом корте в Майами, и ее результатами делится на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
На последнем фото, которое появилось в микроблоге, Соня продемонстрировал всем свои невероятно длинные и стройные ноги.
Красотка облачилась в черное короткое платье, застегнутое на пуговицы и завязанное пояском на стройной талии. Дополнили стильный образ открытые черные босоножки на небольшом каблучке.
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Соня приняла достаточно пикантную позу- расставив ноги. Сам кадр был сделан снизу и чуть не заглянул ей под юбку.
«Что сделает эти выходные для вас особенными?», - спросила у фолловеров модель.
Они не остались равнодушными и принялись комментировать внешний вид красотки, а также отвечать на ее вопрос.
"Шикарная", " Хорошая книга у камина. На первый взгляд ничего особенного, но именно это мне необходимо сейчас ❤️", "Я на выходных катаюсь на лыжах 😊😉", "Красивая", "Вы", - высказались в комментариях.
До этого внучка Ротару похвасталась эффектной растяжкой.
На фото красотка сидит в штанах и майке, а образ дополнила белыми кроссовками и очками. Звезда расставила ножки и показывала свою растяжку. Волосы у красотки остались распущенными. Кадр получился светлым и мотивирующим, ведь красотка выглядит на все 100%.
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