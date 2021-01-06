Відома модель Соня Євдокименко, внучка легендарної співачки Софії Ротару, показала себе свіжий образ

Красуня цього разу була в шкіряній косусі, яку відчинила, і штанях. Зірка ховала під верхнім одягом тоненький топ, з якого так і виривався бюст Соні. Дівчині навіть довелося наліпити смайлик у вигляді сердечка. Волосся у дівчини залишилося розпущеним, а погляд Євдокименко відвела від камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прекрасний момент", - написала зірка під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже красуня залишила кадр в сторіс Instagram, але зазвичай зірка отримує безліч компліментів:

"Красива дуже, щастя тобі", " дуже мило , шикарна у всьому, Краса від бога у вас!!", "Гарненька і з книгою-це зараз рідкість! Цікаво, Софія, а книга якою мовою?", "Це дуже круто".

Ми писали, що внучка легендарної української співачки Софії Ротару постала в цікавому образі.

Зірка постала біля дзеркала, направивши на нього телефон. Внучка відомої співачки позувала в магазині одягу, і, мабуть, приміряла один з образів.Соня була в светрі, воріт якого прикрив шию. Також вона одягла світлі брюки.

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