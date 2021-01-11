Відома модель Соня Євдокименко, внучка легендарної співачки Софії Ротару, показала себе в свіжому образі
На фото красуня позувала в шкіряній сукні з поясом на талії. Соня залишила волосся розпущеним, а здалася цього разу в профіль. Євдокименко куди дивилася, що зробило знімок більш загадковим. Кадр вийшов милим і цілеспрямованим, адже дівчина на ньому виглядає ідеально. Відомо, що фото було зроблено в Майамі під час чергової фотосесії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Люблю", - підписала фото Соня.
"Люблю", - написала мама Євдокименко Світлана смайликом.
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Фанати поставили понад 800 лайків і залишили коментарі:
"Красуня", " Чому ти така красива, підкажіть будь ласка??? Я люблю тебе", " найкрасивіша дівчинка на світі!", "Справжня чарівниця, виглядаєш ідеально".
Повідомлялося, що внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко підкорила мережу довжиною своїх ніг.
Красуня одягалася в чорне коротке плаття, застебнуте на гудзики і зав'язане паском на стрункій талії. Доповнили стильний образ відкриті чорні босоніжки на невеликому каблучку.
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