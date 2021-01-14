Внук легендарной украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко впечатлил своим брутальным образом
Как известно, у знаменитой певицы есть внучка София и внук Анатолий. 26-летний парень, как и его сестра, живет в США и работает музыкальным продюсером и диджеем. На своей странице в Инстаграм Анатолий время от времени демонстрирует свои фотографии.
Так, на недавних снимках можно увидеть, что молодой человек решил примерить более дерзкий образ. На фото он предстает в черной одежде и сером пальто. Яркой деталью его образа стала крупная серьга в ухе. Стоит отметить, что этот аксессуар вызвал особенно бурную реакцию у зрителей.
Также под снимками Анатолия успели отметиться его сестра и бабушка, которые оставили под постами сердечки. Они явно поддерживают начинания брата и внука.
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В сети не смогли пройти мимо фотографий парня.
«А зачем серьги?», «Слишком красивый парень, чтобы серьги цеплять....., которые вызывают разные {кривотолки. Анатолий отличается естественной природной красотой и обаянием. Ему не нужно цеплять всякие побрякушки. Именно сдержанная элегантность подчеркивает достоинство и интеллигентность», «Огонь», «Красавчик очень круто», «Все у тебя будет четко», «Моделью работать не пробовал?», «Очень круто», - пишут комментаторы.
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