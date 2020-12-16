Внучка известной певицы Софии Ротару поделилась редкими снимками своего брата Анатолия

Как сообщает Politeka.net, снимок 26-летнего парня разместила у себя в Инстаграм Соня Евдокименко. На фото Анатолий сидел возле необычной скульптуры. Он был одет в простые джинсы и белую футболку.

«Серия #IntoTheArts продолжается... Французский художник Ксавье Вейлан изобразил архитектора Ле Корбюзье в масштабе, соответствующем его росту. Родившийся в Швейцарии разносторонний архитектор, дизайнер и градостроитель был одним из первых, кто создал то, что в конечном итоге определило современную архитектуру. Работа началась с рисунка, а затем была переведена в фирменный многоугольный стиль художника с помощью компьютера и цифрового сканера», - решила устроить образовательную минутку для поклонников Соня.

В комментариях ей оставили несколько положительных отзывов.

«Классная скульптура», «Хорошие люди сразу видны!! Тебе только удачи и счастья», «Супер», «Люблю это место», - пишут пользователи сети.

Как известно, у Софии Ротару один сын и двое внуков. Женщина очень близка со своей семьей. Недавно в сети появился снимок, на котором все семейство собралось возле елки.

Напомним, что внучка Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, показала хищную натуру: "У нее дикие...".

Как сообщала Politeka, миниатюрная племянница Ротару показала, на что тратит деньги: «Пусть твои мечты…».

Также Politeka писала, что постаревшая Ротару не смогла скрыть глубоких морщин без фотошопа, кадры закулисья: "Бедная, говорит уже еле-еле".