73-річна співачка Софія Ротару намагається молодитися, проте роки все одно беруть своє

Як пише Politeka.net, легендарна артистка виступила на концерті "Пісня року". У соцмережі "Instagram" з'явилися кадри закулісся, зняті композитором Ігорем Крутим (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Знаменитості зображені разом в роздягальні. Музикант показав Софію Ротару в легкому халаті персикового кольору, яка поспішила запахнутися побачивши камери. Ігор Крутой подякував виконавиці за приїзд і показав їхні обличчя крупним планом. Завдяки відео можна помітити, як сильно постаріла артистка, видно глибокі зморшки, які вона на інших фото успішно приховує завдяки фільтрам і ретуші.

"Як добре, що є такі люди. Скільки у нас років буде разом? 50? Як 50, мені 25 років, а ти кажеш, я 50 років вже беру участь", - пожартувала Софія Ротару і отримала дружній поцілунок. - "Спасибі тобі велике, ти знаєш, як я тебе люблю, як я тебе поважаю.

Незважаючи на вік, у Софії Ротару ще багато шанувальників, які обговорили її зовнішність в коментарях:

"Щастю немає меж, коли бачиш прекрасну посмішку Софії Михайлівни!!!"; "Які ви молодці, здоров'я вам🙏, ми виросли під ваші пісні , ми вас любимо і поважаємо❤️"; "ця співачка мого дитинства, пам'ятаю завжди хотіла на неї схожа бути. Навіть руку також піднімала і махала. І досих пір захоплююся їй."; "Бідна, говорить вже ледь-ледь"; "Красені обидві, спасибі вам обом, за участь і запрошення, в ці критичні часи, ви 👍 👍 супери, а ви Софія Михайлівна!! Богиня!".

Нещодавно стало відомо про скандал, який стався під час"Пісні року". Софії Ротару надарували стільки букетів, що їх довелося тягнути помічникам, один з них зробив щось не так і співачка публічно його вилаяла-це момент потрапив на камеру.

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