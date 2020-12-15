Популярна українська співачка Соня Кей, яка є племінницею Софії Ротару, похвалилася елітним шопінгом у центрі столиці

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Нехай твої мрії здійснюються", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Соня Кей позує в пасажі в центрі Києва, тримаючи в руках пакет з магазину Louis Vuitton.

"Красоточка», «дуже мило виглядаєш»," це справжня пожежа – в звичайному житті виглядаєш як королева", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, українська співачка, племінниця легендарної Софії Ротару Соня Кей показала, на що витрачає гроші.

Зірка поділилася кумедним роликом про труднощі шопоголізму на своїй сторінці в Instagram.

Так, Соня вирішила показати шанувальникам знайому багатьом ситуацію, коли гроші з зарплати дуже хочеться витратити на шопінг.

На початку відео співачка з'являється із задоволеною посмішкою відразу з декількома пакетами від іменитих брендів в руках. Однак, вже на наступних кадрах можна побачити, як засмучена Соня змушена їсти буквально бутерброд з хлібом.

Нагадавши, племінниця Ротару з помітним макіяжем і зачесаним волоссям здивувала зухвалим образом.

Як повідомляла Politeka, щаслива племінниця Ротару похвалилася своїми вміннями в балеті: "немає нічого прекраснішого...".

Також Politeka писала, що грайлива племінниця Ротару показала, як притискається до щасливого красеня.