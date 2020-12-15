Популярна українська співачка Соня Кей, яка є племінницею Софії Ротару, похвалилася елітним шопінгом у центрі столиці
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Нехай твої мрії здійснюються", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Соня Кей позує в пасажі в центрі Києва, тримаючи в руках пакет з магазину Louis Vuitton.
"Красоточка», «дуже мило виглядаєш»," це справжня пожежа – в звичайному житті виглядаєш як королева", - пишуть її шанувальники.
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Як ми розповідали до цього, українська співачка, племінниця легендарної Софії Ротару Соня Кей показала, на що витрачає гроші.
Зірка поділилася кумедним роликом про труднощі шопоголізму на своїй сторінці в Instagram.
Так, Соня вирішила показати шанувальникам знайому багатьом ситуацію, коли гроші з зарплати дуже хочеться витратити на шопінг.
На початку відео співачка з'являється із задоволеною посмішкою відразу з декількома пакетами від іменитих брендів в руках. Однак, вже на наступних кадрах можна побачити, як засмучена Соня змушена їсти буквально бутерброд з хлібом.
Нагадавши, племінниця Ротару з помітним макіяжем і зачесаним волоссям здивувала зухвалим образом.
Як повідомляла Politeka, щаслива племінниця Ротару похвалилася своїми вміннями в балеті: "немає нічого прекраснішого...".
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