Популярная украинская певица Соня Кей, которая является племянницей Софии Ротару, похвасталась элитным шопингом в центре столицы

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Пусть ваши мечты осуществляются», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Соня Кей позирует в Пассаже в центре Киева, держа в руках пакет из магазина Louis Vuitton.

«Красоточка», «очень мило выглядишь», «это настоящий пожар – в обычной жизни выглядишь как королева», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, украинская певица, племянница легендарной Софии Ротару Соня Кей показала, на что тратит деньги.

Звезда поделилась забавным роликом о трудностях шопоголизма на своей странице в Инстаграм.

Так, Соня решила показать поклонникам знакомую многим ситуацию, когда деньги с зарплаты очень хочется потратить на шопинг.

В начале видео певица появляется с довольной улыбкой сразу с несколькими пакетами от именитых брендов в руках. Однако, уже на следующих кадрах можно увидеть, как расстроенная Соня вынуждена есть буквально бутерброд с хлебом.

Напомним, племянница Ротару с броским макияжем и зачесанными волосами удивила дерзким образом.

Как сообщала Politeka, счастливая племянница Ротару похвасталась своими умениями в балете: "Нет ничего прекраснее...".

Также Politeka писала, что игривая племянница Ротару показала, как прижимается к счастливому красавцу.