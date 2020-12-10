Известная украинская певица, племянница легендарной Софии Ротару Соня Кей показала, на что тратит деньги

Звезда поделилась забавным роликом о трудностях шопоголизма на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Соня решила показать поклонникам знакомую многим ситуацию, когда деньги с зарплаты очень хочется потратить на шопинг.

В начале видео певица появляется с довольной улыбкой сразу с несколькими пакетами от именитых брендов в руках. Однако, уже на следующих кадрах можно увидеть, как расстроенная Соня вынуждена есть буквально бутерброд с хлебом.

«Когда в первый день потратила всю зарплату», - подписала видео знаменитость.

Ее поклонники по достоинству оценили юмор Сони.

«Жизнь», «Ты крутая», «Бывало и такое», «Лучше потратить на колбаски», «Жизненно», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Соня показала себя на фото в стильной черной толстовке с ярким макияжем. Красотка сделала акцент на глаза, подчеркнув их яркими тенями. При этом на губах у нее более спокойная помада оттенка пыльной розы.

Дополняет образ девушки прическа с высоким хвостом и зачесанными волосами.

Еще одним любопытным акцентом стали слова «да» и «нет», написанные под глазами певицы на английском.

Напомним, племянница Ротару с броским макияжем и зачесанными волосами удивила дерзким образом.

Как сообщала Politeka, счастливая племянница Ротару похвасталась своими умениями в балете: "Нет ничего прекраснее...".

Также Politeka писала, что игривая племянница Ротару показала, как прижимается к счастливому красавцу.