Внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару показала результаты тщательного ухода за телом

Как известно, 19-летняя Соня Евдокименко живет и учится в США, параллельно пробуя себя в роли певицы и модели. Девушка тщательно следит за своей внешностью и время от времени рассказывает об уходе на своей странице в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, именно этой теме посвящен ее новый пост.

Так, Соня рассказала, как правильно ухаживать за сухой кожей в зимний период. В частности, она посоветовала отказаться от агрессивных очищающих средств для кожи и время от времени менять их. Евдокименко также подчеркнула, что важно следить за балансом pH кожи. Она добавила, что зимой лучше выбирать крема для кожи, а не лосьоны.

Свой пост девушка сопроводила собственной фотографией, на которой продемонстрировала результаты тщательного ухода за собой.

Так, на снимке Евдокименко позирует в джинсах и коротком черном топе с открытыми плечами. Ее кожа действительно выглядит свежей и идеально-гладкой. Стоит отметить, что на лице красотки минимум косметики.

Поклонники девушки тут же отреагировали на ее пост.

«Красотка», «Словами не возможно передать!», «Спасибо за рекомендации!», - пишут люди.

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