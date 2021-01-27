Внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару показала результаты тщательного ухода за телом
Как известно, 19-летняя Соня Евдокименко живет и учится в США, параллельно пробуя себя в роли певицы и модели. Девушка тщательно следит за своей внешностью и время от времени рассказывает об уходе на своей странице в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, именно этой теме посвящен ее новый пост.
Так, Соня рассказала, как правильно ухаживать за сухой кожей в зимний период. В частности, она посоветовала отказаться от агрессивных очищающих средств для кожи и время от времени менять их. Евдокименко также подчеркнула, что важно следить за балансом pH кожи. Она добавила, что зимой лучше выбирать крема для кожи, а не лосьоны.
Свой пост девушка сопроводила собственной фотографией, на которой продемонстрировала результаты тщательного ухода за собой.
Так, на снимке Евдокименко позирует в джинсах и коротком черном топе с открытыми плечами. Ее кожа действительно выглядит свежей и идеально-гладкой. Стоит отметить, что на лице красотки минимум косметики.
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Поклонники девушки тут же отреагировали на ее пост.
«Красотка», «Словами не возможно передать!», «Спасибо за рекомендации!», - пишут люди.
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