19-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала тело в оригинальном купальнике

Как сообщает Politeka.net, юная красотка поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Судя по всему, девушка, которая сейчас живет и учится в США, планирует в ближайшее время вернуться на родину.

Так, Соня разыскивает фотографа для съемок в Киеве. Об этом девушка написала в своем посте, уточнив, что это должен быть талантливый модный фотограф.

Свой пост красотка сопроводила собственным черно-белым фото. На нем Соня нежится на солнышке в купальнике-бикини. Стильный лиф представляет собой два крошечных треугольника блестящей черной ткани, которые делают образ красотки весьма смелым. Соня дополнила свой наряд массивными очками, которые сделали ее практически неузнаваемой.

Девушка не стала уточнять, когда именно планирует съемку в украинской столице.

Ранее мы писали, что Соня показала себя на пляже.

На видео София стоит на пляже и смотрит в сторону водной глади, а через несколько минут она уже бежит по пляжу, счастливо подставляя лицо холодному январскому солнцу.

На прогулке она позировала в красивом нежном свитере белого цвета. Нежный образ звезды дополнил максимально естественный макияж и распущенные кудри.

Напомним, внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо.

Как Politeka писала, что юная внучка Ротару нараспашку козырнула идеальной внешностью в центре Киева.

Также Politeka сообщала, что юная внучка Ротару пленила своей естественной красотой, кадр наслаждения.