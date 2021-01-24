19-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала тело в оригинальном купальнике
Как сообщает Politeka.net, юная красотка поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Судя по всему, девушка, которая сейчас живет и учится в США, планирует в ближайшее время вернуться на родину.
Так, Соня разыскивает фотографа для съемок в Киеве. Об этом девушка написала в своем посте, уточнив, что это должен быть талантливый модный фотограф.
Свой пост красотка сопроводила собственным черно-белым фото. На нем Соня нежится на солнышке в купальнике-бикини. Стильный лиф представляет собой два крошечных треугольника блестящей черной ткани, которые делают образ красотки весьма смелым. Соня дополнила свой наряд массивными очками, которые сделали ее практически неузнаваемой.
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Девушка не стала уточнять, когда именно планирует съемку в украинской столице.
Ранее мы писали, что Соня показала себя на пляже.
На видео София стоит на пляже и смотрит в сторону водной глади, а через несколько минут она уже бежит по пляжу, счастливо подставляя лицо холодному январскому солнцу.
На прогулке она позировала в красивом нежном свитере белого цвета. Нежный образ звезды дополнил максимально естественный макияж и распущенные кудри.
Напомним, внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо.
Как Politeka писала, что юная внучка Ротару нараспашку козырнула идеальной внешностью в центре Киева.
Также Politeka сообщала, что юная внучка Ротару пленила своей естественной красотой, кадр наслаждения.