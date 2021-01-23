Внучка Софии Ротару показала удивительные кадры на фоне чудесного пейзажа

Как сообщает Politeka.net, внучка Софии Ротару и ее тезка, 19-летняя Соня Евдокименко, живет и учится в США. Девушка не скучает - она занята на съемках и работает в качестве модели, а также наслаждается отдыхом на природе.

Девушка может похвастаться отличными внешними данными и точеной фигурой, которую она продемонстрировала на новых фото в Instagram, позируя на пляже.

На улице прохладно, завывает ветер, то есть погода совсем не располагает к длительным прогулкам по пляжу, хотя и светит солнышко. Но это не остановило Софию и она не страшась ненастья отправилась к океану.

В самом начале София стоит на пляже и смотрит в сторону водной глади, а через несколько минут она уже бежит по пляжу, счастливо подставляя лицо холодному январскому солнцу. Эти несколько кадров, напоминают больше картинки из журналов или живописные фотооткрытки.

На прогулки она позировала в красивом нежном свитере белого цвета. Нежный образ звезды дополнил максимально естественный макияж и распущенные кудри.

В комментариях поклонники рассыпаются в комплиментах внучке Ротару и отмечают, что она прекрасна на кадрах. От ее вида дух захватывает.

"Какая Милая и Хорошенькая!💖", "Отличного тебе отдыха милая Сонечка", "Хорошего отдыха!", "Ты оооочень красивая внутри и снаружи😍😍😍 Люблю тебя очень Заслуживаешь миллиардера!!! ❤".

Напомним, внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо.

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