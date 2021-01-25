Известная модель Соня Евдокименко, внучка украинской легендарной певицы Софии Ротару, показала себя на прогулке в Майами

На фото Соня позирует в черном мини, которое еле прикрывало ягодицы девушки. Звезда дополнила образ стильными босоножками, а стояла у оградки, задрав одну ножку, засветив роскошный "орешек". Волосы у Евдокименко были распущенными, а образ красотка дополнила стильным мейкапом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Признавайте себя без компромиссов", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Ты такая красивая", "Супер соблазнительный Нью-Йоркер", "Оглушающая", "Электрическая", "Хорошо получилось!", "Прекрасна как цветочек", "Потрясающая", "Мамма Мия, Санта Мария", "Отличные ноги", "платье классное! прямо чернее ночи".

Мы писали, что внучка Софии Ротару показала удивительные кадры на фоне чудесного пейзажа.

Девушка не скучает - она занята на съемках и работает в качестве модели, а также наслаждается отдыхом на природе.

На улице прохладно, завывает ветер, то есть погода совсем не располагает к длительным прогулкам по пляжу, хотя и светит солнышко. Но это не остановило Софию и она не страшась ненастья отправилась к океану.

Напомним, 19-летняя внучка Ротару в крошечном бикини показала, как наслаждается жизнью

А еще Politeka писала, что 19-летнюю внучку Софии Ротару засекли в объятиях миллионера, который намного ее старше

Также Politeka сообщала, что юная внучка Софии Ротару в смелом топике раскрыла секрет своей красоты



