Модель и внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала фанатам свое настроение

Знаменитая внучка Софии Ротару, модель Соня Евдокименко обрела популярность не только благодаря родственным связям, но и превосходным внешним данным. В одной из последних публикаций в Instagram девушка продемонстрировала фанатам свое настроение и показала динамичный снимок в необычном ракурсе, пишет Politeka.net.

На фото, которым похвасталась Соня Евдокименко, она позирует, стоя в длинном желто-оранжевом коридоре здания, выкрашенном "под зебру". Красотка показала, как нужно одеваться, чтобы тебя заметили даже на улицах Майами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

На снимке внучка Софии Ротару позирует в стильном закрытом платье с леопардовым принтом, которое очень удачно подчеркнуло стройную фигурку и точеные изгибы девушки. Силуэт был сбалансирован модными рукавами-фонариками, закрывавшими локти модели, и необычным широким воротником с тонкой и едва заметным рюшем по краю.

Образ для прогулки дополнила поясная сумочка из коричневой кожи, небрежно сдвинутая на правую сторону, а также необычная защитная маска ручной работы с двумя ромашками по бокам. Несмотря на маску на лице Соня Евдокименко выглядела превосходно благодаря распущенным по плечам светлым волосам и сдержанному макияжу.

Модель потянулась рукой к камере, как бы показывая приветственный жест. Свою публикацию она подписала словами о своем настроении одеваться, а поклонники в комментариях отметили, что девушка выглядит очень красиво в этот день.

Стоит отметить, что внучка Софии Ротару давно живет в Соединенных Штатах Америки, где строит свою карьеру и получает образование. В свободное время девушка часто устраивает фотосессии на улице и показывает их поклонникам в Сети.

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