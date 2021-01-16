Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала, куда отправилась в отпуск

На фото Соня позировала в шортиках, бикини и белой блузке, которую спустила с плеч. Девушка стояла на фоне бунгало и моря. Евдокименко, как можно понять, отправилась в отпуск в Мексику. Образ начинающая модель дополнила стильными черными очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Возврат к более теплой погоде", - написала звезда под фото.

Под фото появилась и мама Сони - Светлана Евдокименко. Она поставила смайлик в виде красного сердечка.

Фанаты, включая Софию Ротару, поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Какая же ты красивая, фигура просто огонь, очень сильно любим", "Ты очень красивая, люблю тебя, привет от меня", "Очень нравится такое место! природа", "Вау", "Прекрасная София", "А я только уехал".

Сообщалось, что известная модель Соня Евдокименко устроила необычные развлечения с родным братом.

В этот раз красотка решила снять необычный челлендж, приодев брата. Она с братом примеряли разные образы, устроив трансформацию стиля. Они примеряли строгие костюмы, а также наряды для вечернего выхода. В ролике и Соня и ее брат Анатолий разговаривали на английском языке.

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