Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, показала фото из Майами

Известно, что внучка певицы уже давно живет и учится за границей, пишет Politeka.net. В одном из последних постов красотка поделилась кадром из Майами.

На снимке модель предстала в белоснежной маечке, которой позволила посмотреть на ее подкаченные руки. Тонкая ткань обтянула грудь и подчеркнула тонкую талию. К слову, вероятно, красотка была без белья.

Звезда была в голубых джинсах и крутке, которая держалась на ее бедрах.

Завершили образ стильные очки.

Соня позировала на балконе, откуда открывался красивый вид на город.

В посте модель предложила поделиться с ней о последних покупках, книгах и любимых аккаунтах.

"•Последняя покупка?

- Билеты в Нью Йорк!

•Книга/аудиокнига на сегодня?

- «Lead Yourself First», «Евгений Онегин».

•Топ 3 аккаунта которые вдохновляют вас сегодня?", - написала звезда, ответив и сама на указанные вопросы.

За час пост собрал более 600 лайков и много комментариев.

Пользователи сети тут же стали делиться о своем, а также не забыли сделать комплименты фигуре красотки.

"Жарища", - написал один из поклонников.

Напомним, Соня Евдокименко в прошлом году отметила 19-летие.

Девушка с детства занимается модельным бизнесом, а также танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, и брала уроки вокала.

Красотка снималась для журналов и даже получила титул "Лучшая модель Украины".

А в 2018 году Соня дебютировала как певица, представив композицию «Unbreakable».

Напомним, внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо

А еще Politeka писала, что юная внучка Ротару нараспашку козырнула идеальной внешностью в центре Киева

Также Politeka сообщала, что юная внучка Ротару пленила своей естественной красотой, кадр наслаждения