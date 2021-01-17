Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, показала фото из Майами
Известно, что внучка певицы уже давно живет и учится за границей, пишет Politeka.net. В одном из последних постов красотка поделилась кадром из Майами.
На снимке модель предстала в белоснежной маечке, которой позволила посмотреть на ее подкаченные руки. Тонкая ткань обтянула грудь и подчеркнула тонкую талию. К слову, вероятно, красотка была без белья.
Звезда была в голубых джинсах и крутке, которая держалась на ее бедрах.
Завершили образ стильные очки.
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Соня позировала на балконе, откуда открывался красивый вид на город.
В посте модель предложила поделиться с ней о последних покупках, книгах и любимых аккаунтах.
"•Последняя покупка?
- Билеты в Нью Йорк!
•Книга/аудиокнига на сегодня?
- «Lead Yourself First», «Евгений Онегин».
•Топ 3 аккаунта которые вдохновляют вас сегодня?", - написала звезда, ответив и сама на указанные вопросы.
За час пост собрал более 600 лайков и много комментариев.
Пользователи сети тут же стали делиться о своем, а также не забыли сделать комплименты фигуре красотки.
"Жарища", - написал один из поклонников.
Напомним, Соня Евдокименко в прошлом году отметила 19-летие.
Девушка с детства занимается модельным бизнесом, а также танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, и брала уроки вокала.
Красотка снималась для журналов и даже получила титул "Лучшая модель Украины".
А в 2018 году Соня дебютировала как певица, представив композицию «Unbreakable».
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