Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, похвасталась снимками со своим возлюбленным
Девушка показала фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Избранником 19-летней Софии Евдокимовой стал бизнесмен Денис Жданов, вошедший в список Forbes «30 предпринимателей Европы в сфере технологий».
"Когда будешь рядом с любимым?" - спросили девушку фолловеры.
На это Соня ответила фотографией.
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Также снимкам с избранником она посвятила отдельный пост.
«All you need is...», - коротко подписала Соня кадры с женихом, который старше ее на 13 лет.
На фот внучка Ротару запечатлена коротком в леопардовом платье и белых кроссовках. Жданов одет в черную футболку. Джинсы и кроссовки.
Кадры активно комментируют в Сети, восхищаясь парой.
«Какие вы красивые», «Очень красивая пара», «Вы такие милые», «Как классно когда парень значительно старше девушки, это так заведено за границей. Ну, Соня красотка», - пишут в комментариях.
Также Соня Евдокименко показала фото совместного утра с возлюбленным.
Между Соней и Денисом довольно таки серьезные отношения, поэтому украинский миллионер решил не терять времени зря и сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.
Более того, на безымянном пальце внучки Софии Ротару недавно заметили кольцо с бриллиантом. Фанаты предполагают, что оно помолвочное, поэтому вскоре состоится и сама свадьба.
Напомним, внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо.
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