Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, похвасталась снимками со своим возлюбленным

Девушка показала фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Избранником 19-летней Софии Евдокимовой стал бизнесмен Денис Жданов, вошедший в список Forbes «30 предпринимателей Европы в сфере технологий».

"Когда будешь рядом с любимым?" - спросили девушку фолловеры.

На это Соня ответила фотографией.

Также снимкам с избранником она посвятила отдельный пост.

«All you need is...», - коротко подписала Соня кадры с женихом, который старше ее на 13 лет.

На фот внучка Ротару запечатлена коротком в леопардовом платье и белых кроссовках. Жданов одет в черную футболку. Джинсы и кроссовки.

Кадры активно комментируют в Сети, восхищаясь парой.

«Какие вы красивые», «Очень красивая пара», «Вы такие милые», «Как классно когда парень значительно старше девушки, это так заведено за границей. Ну, Соня красотка», - пишут в комментариях.

Также Соня Евдокименко показала фото совместного утра с возлюбленным.

Между Соней и Денисом довольно таки серьезные отношения, поэтому украинский миллионер решил не терять времени зря и сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

Более того, на безымянном пальце внучки Софии Ротару недавно заметили кольцо с бриллиантом. Фанаты предполагают, что оно помолвочное, поэтому вскоре состоится и сама свадьба.

Напомним, внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо.

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