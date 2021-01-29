Внучка знаменитой певицы Софии Ротару, молодая артистка Соня Евдокименко показала, как проводит время в Украине вместе с мамой Светланой

Она разместила совместные фото на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Известно, что во время карантина у Софии Ротару отменились многие концерты, поэтому она проводит много времени в своем загородном доме под Киевом, там же ее навещают родственники.

Соня Евдокименко вышла прогуляться по заснеженному леску вместе с собачкой бабушки. Девушка надела ярко-желтую шубу и легкие спортивные штаны, а голову оставила неприкрытой, собрав волосы в хвост. Образ 19-летняя певица дополнила белым свитшотом и разноцветными бусами.

Во время прогулки Соня также сделала селфи со своей мамой - кинопродюссером Светланой Евдокименко, на которую похожа, как две капли воды. Невестка Софии Ротару надела меховую шубу кремового цвета с пушистой бахромой на рукавах. Она сделала себе яркий макияж с темно-красной помадой.

"Зимние деньки дома. Свайп", - подписала Соня зимние кадры.

Пользователи соцсети отреагировали на пост и восхитились красотой родственников в комментариях:

"Какие милые"; "Какие же вы красивые!❤️😍"; "Шуба 👍🏼😍😍"; "Прекрасная, как и твой песик".

Ранее Соня Евдокименко выложила в сториз кадры, сделанные в особняке Ротару, и показала внутренний интерьер с камином и картинами на стенах. Дом находится в поселке Пятихатки Киевской области, его окружает хвойный лесок, а на самом участке растут голубые ели и другие вечнозеленые деревья. Площадь усадьбы составляет 1412 квадратных метров.

Напомним, внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо.

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