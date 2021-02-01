Внучка знаменитой певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, показала свои развлечения с известным диджеем SHMN

Родственница украинской легенды сцены ведет активную творческую жизнь, а также успевает делать публикации в Инстаграм, передает Politeka.net. В этот раз Соня записала сторис в компании своего брата Анатолия Евдокименко - диджея SHMN: "Вот это парочка".

Модель надела блестящую кофту, сверху которой накинула пиджак. Красотка завершила образ стильными очками и сережками-кольцами в ушах.

Она в компании с музыкантом исполнила танец, при этом Соня двигалась довольно соблазнительно.

На другим кадрах Соня позировала в машине, накинув дутую куртку. Позже красотка надела очки, и подмигнула в камеру.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Стоит отметить, что сейчас на страницу красотки подписаны 163 тысячи человек.

Посты Сони собирают моментально по тысячи лайков и много комментариев.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко в конце января объявила о своих отношениях с бизнесменом Денисом Ждановым, вошедшим в список Forbes «30 предпринимателей Европы в сфере технологий».

«All you need is...», - коротко подписала Соня кадр с женихом, который старше ее на 13 лет.

Пользователи сети написали паре много приятных слов.

Фанаты на одном из фото модели заметили кольцо с бриллиантом, и предположили, что оно помолвочное, поэтому вскоре состоится и свадьба. Пока пара никак не комментирует эту информацию.

Напомним, вернувшаяся на родину внучка Ротару с малышом на руках растрогала сеть: "Грусть в глазах"

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