Фото 73-летней Софии Ротару с младшим братом Евгением восхитило Сеть

Как передает Politeka.net, редкий снимок с родственником появился на одной из фан-страниц певицы в Инстаграм.

Улыбающаяся София Ротару приобняла брата, который держал в руках корзину с цветами.

«Сегодня Свой 64 -ый День Рождения Отмечает Брат Софии Михайловны Евгений Михайлович Ротару! Поздравляем!🎉 🎉🎉 От Всей Души Желаем Имениннику крепкого здоровья, огромного счастья, удачи и благополучия!», - сказано в подписи к снимку.

В Сети вохищаются снимком и присоединяются к поздравлениям.

«Какие вы красивые! Счастья и удачи», «Красивая сказочная София Михайловна», «От души поздравляю Евгения с днём рождения. Желаю всего самого хорошего и наилучшего, здоровья всем вам», - пишут в комментариях.

Отметим, у Софии Ротару три сестры и два брата. Все они связаны с творчеством и музыкой. Евгений младше своей знаменитой сестры на 10 лет.

Кстати, брат Софии Ротару некоторое время выступал вместе с известным российским композитором Игорем Крутым в группе «Факел». Сам Крутой однажды признался, что использовал знаменитую фамилию для привлечения людей на свои концерты.

Дело в том,что на афише они маленькими буквами печатали «Евгений» и огромными «Ротару». Композитор говорил, что благодаря этой афере на их концерты удавалось заманить больше людей.

Отметим также, что, по словам концертного, директора Софии Ротару, она очень щедрая и заботится финансовым благополучием своих родственников.

«Ротару спонсирует свою семью. У нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги. Она в прошлом году купила трактор своему брату», — говорил Сергей Лавров в 2019 году.

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