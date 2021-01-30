Известная украинская певица София Ротару показала новое фото со своим сыном
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ротару в соцсети.
Так, в аккаунте артистки появилась сторис, на которой она позирует рядом с сыном Русланом. При этом они улыбаются и выглядят очень счастливыми. Артистка позирует с сыном на фоне елок, а также добавила специальный фильтр - имитацию снега.
София и Руслан фотографировались в солнцезащитных очках. На сыне Ротару бейсболка, темная куртка и джинсовая рубашка. Он показывает знак "пис" пальцами. Сама же София одета в розовую куртку и темную кофточку.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
Судья "Х-Фактора" Кондратюк разнес "Квартал 95" и "Дизель Шоу" за сделки с РФ: "Рыба гниет с головы"
Лучше на улицу не выходить: суровая стихия обрушилась на Харьковщину, кадры происходящего
Скандальный Остапчук отличился на вечеринке у Кухар, кадры звездных забав: «Все испортил!»
Остановилось сердце легендарной актрисы, на ее фильмах выросли поколения: "Ее будет не хватать"
Аналогичное фото запостил себе в ленту и Руслан. Фолловеры засыпали компиментами его маму и подчеркнули, что они оба прекрасно выглядят.
"Классные! Пуховик все-таки зачетный у Софьи Михайловны! И сама красотка, как всегда", "София Михайловна - красавица", "Супер", Крепкого здоровья вам", "Невероятные", "Приятно видеть вас счастливыми", - пишут в комментариях.
Как известно, сыну Софии Ротару Руслану Евдокименко сейчас 50 лет. Он родился в Черновцах 24 августа 1970 года. У Руслана есть двое детей - София и Анатолий. Известно также, что Руслан работает музыкальным продюсером.
Напомним, внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо.
Как писала Politeka, что юная внучка Ротару нараспашку козырнула идеальной внешностью в центре Киева.
Также Politeka сообщала, что юная внучка Ротару пленила своей природной красотой, кадр наслаждения.