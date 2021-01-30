Известная украинская певица София Ротару показала новое фото со своим сыном

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ротару в соцсети.

Так, в аккаунте артистки появилась сторис, на которой она позирует рядом с сыном Русланом. При этом они улыбаются и выглядят очень счастливыми. Артистка позирует с сыном на фоне елок, а также добавила специальный фильтр - имитацию снега.

София и Руслан фотографировались в солнцезащитных очках. На сыне Ротару бейсболка, темная куртка и джинсовая рубашка. Он показывает знак "пис" пальцами. Сама же София одета в розовую куртку и темную кофточку.

Аналогичное фото запостил себе в ленту и Руслан. Фолловеры засыпали компиментами его маму и подчеркнули, что они оба прекрасно выглядят.

"Классные! Пуховик все-таки зачетный у Софьи Михайловны! И сама красотка, как всегда", "София Михайловна - красавица", "Супер", Крепкого здоровья вам", "Невероятные", "Приятно видеть вас счастливыми", - пишут в комментариях.

Как известно, сыну Софии Ротару Руслану Евдокименко сейчас 50 лет. Он родился в Черновцах 24 августа 1970 года. У Руслана есть двое детей - София и Анатолий. Известно также, что Руслан работает музыкальным продюсером.

Напомним, внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо.

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