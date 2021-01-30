На фото присутствуют не все сестры...

В Сети появились редкие фото известной украинской певицы Софии Ротару вместе с ее сестрами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "Звездный путь" в соцсети.

Так, поклонники певицы получили возможность увидеть архивные кадры, где Ротару позирует рядом с сестрами - Аурикой и Лидией.

"Певица София Ротару показала ретро-фото с сестрами Аурикой и Лидией. Архивный кадр появился на официальной Facebook-странице артистки. "Три сестры", - написала под фотографией", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что на архивном фото три сестры выглядят очень счастливыми. Они очень ярко одеты - в нарядных платьях, с яркими макияжами и массивными украшениями. При этом не отмечается, когда именно было сделано фото, но видно, что сестры на нем еще совсем молодые.

"Сестры тоже красивые и талантливые, а София, ну что скажешь, красавица", "Вы все красавицы, счастья вам, удачи и здоровья, и долголетия до 100 лет", "Красавицы сестры, и все талантливые! Здоровья, мира и благополучия! Зинаиду очень жаль...", "Всем троим дал господь красоту и фантастический голос. Они лучшие. Будьте здоровы и счастливы сегодня и всегда", - пишут в комментариях.

Напомним, внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо.

Как писала Politeka, что юная внучка Ротару нараспашку козырнула идеальной внешностью в центре Киева.

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