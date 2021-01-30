Відома українська співачка Софія Ротару показала нове фото зі своїм сином

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ротару у соцмережі.

Так, в акаунті артистки з'явилась сторіс, на якій вона позує поряд із сином Русланом. При цьому вони посміхаються і виглядають дуже щасливими. Артистка позує із сином на фоні ялинок, а також додала спеціальний фільтр - імітацію снігу.

Софія і Руслан фотографувались у сонцезахисних окулярах. На синові Ротару бейсболка, темна куртка та джинсова сорочка. Він показує знак "піс" пальцями. Сама ж Софія одягнена у рожеву куртку і темну кофтинку.

Аналогічне фото запостив собі у стрічку і Руслан. Фоловери засипали компіментами його маму і наголосили, що вони обидва чудово виглядають.

"Класні! Пуховик відпадний все-таки у Софії Михайлівни! І сама красуня, як завжди", "Софія Михайлівна - красуня", "Супер", Міцного здоров'я вам", "Неймовірні", "Приємно бачити вас щасливими", - пишуть у коментарях.

Як відомо, синові Софії Ротару Руслану Євдокименко зараз 50 років. Він народився у Чернівцях 24 серпня 1970 року. У Руслана є двоє дітей - Софія і Анатолій. Відомо також, що Руслан працює музичним продюсером.

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