Скандальный критик и бывший судья "Х-Фактор" Сергей Соседов показал, в какой квартире живет
Фотографию он опубликовал в своем личном Instagram.
Ранее Сергей Соседов рассказал, что живет очень скромно в Москве благодаря своей "советской закалке".
Экс-судья шоу "Х-фактор" также рассказывал, он бы не отказался от роскошной квартиры в Москве, если бы "она ему упала с неба бесплатно", а сейчас он делит недвижимость со своей мамой.
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В своем Instagram-аккаунте Сергей Соседов решил поблагодарить поклонников за поддержку после эфира на российском канале и случайно засветил свою скромную квартиру.
"Дорогие друзья! Благодарю всех вас за колоссальное внимание и любовь, которыми вы одарили меня во время и после нашей беседы с Еленой Хангой. Спасибо за столь щедрые комплименты и оценки. Читал с невероятным интересом и восторгом. Надеюсь, до новых встреч и событий. Будьте всегда здоровы и счастливы!", - подписал Сергей Соседов фото в своем Instagram, засветив пожухлые шторы и "румынскую стенку", которая пользовалась популярностью в СССР из-за большого дефицита.
Поклонники также оставили под публикацией десятки комментариев с поддержкой.
"Сергей! Оставайся самим собой! Здоровья!", "Единственный критик, которого интересно слушать. Который не боится говорит правду", "Сергей, всегда с удовольствием смотрю эфиры с вашим участием! Всех благ вам!Вы-один из немногих,кторый говорит правду", "Сергей, Вы лучший! обажаю Вас очень много лет!здоровья и счастья Вам!", "Очень рада вас видеть здесь, очень уважаю вас", "Троекратное ура Сергею! С нетерпением, потирая ручки, ждём ваших интересных историй и эфиров! Хорошо, что вы теперь есть в инстаграм", "Будем ждать новых встреч", - написали они в комментариях.
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