Известная певица София Ротару выступила для олигарха с Воронежа

73-летняя София Ротару несмотря на карантин и запреты пошла на то, чтобы заработать на частном концерте у одного из местных олигархов в Воронеже, сообщает портал Дни.Ру. Хотя ей пришлось добираться туда с пересадками и быть в пути около суток, пишет Politeka.net.

София Михайловна Ротару сейчас оказалась не в лучшем положении, ведь ее бизнес в Крыму пришел в упадок, ну а жить на одну пенсию не совсем легко, поэтому известная певица решила согласиться на приглашение армянского миллионера из Воронежа и выступить с частным концертом вместе со своей сестрой на его 50-летии.

Само празднование прошло с шиком: день рождения олигарха был организован в самом дорогом отеле Воронежа, где накрыли богатый стол, а гостей развлекала сама София Михайловна, "спев" под фонограмму свой хит "Червона рута", а также включив в программу свои песни "Лаванда", "Белый танец", "Зима", "Хуторянка" и другие. Выступление звезды длилось около часа, но "изюминкой" вечера стала песня "Одна калына", которую Ротару спела, конечно же, на украинском языке. Под этот хит гости именника даже танцевали.

Во сколько обошлись олигарху, бизнес которого построен на строительстве дорог, услуги Софии Ротару на его дне рождении,- неизвестно. Но согласно утверждениям организаторов выступлений певицы ее гонорар обычно составляет не менее 100 тысяч евро, а если концерт проводится в частном порядке, то его заказчику приходится платить еще больше. Кроме того, не стоит забывать о стоимости билетов для самой певицы и сопровождающих ее лиц, которая также входит в дорогостоящий ценник. Но часто желание увидеть, как сама София Ротару поет на личном празднике, берет верх.

Стоит отметить, что фан-страница Софии Ротару в Instagram тоже пополнилась кадрами с выступления певицы в Воронеже. На видео она пела на сцене, а также сфотографировалась с одним из гостей.

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