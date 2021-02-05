Известная певица София Ротару выступила для олигарха с Воронежа
73-летняя София Ротару несмотря на карантин и запреты пошла на то, чтобы заработать на частном концерте у одного из местных олигархов в Воронеже, сообщает портал Дни.Ру. Хотя ей пришлось добираться туда с пересадками и быть в пути около суток, пишет Politeka.net.
София Михайловна Ротару сейчас оказалась не в лучшем положении, ведь ее бизнес в Крыму пришел в упадок, ну а жить на одну пенсию не совсем легко, поэтому известная певица решила согласиться на приглашение армянского миллионера из Воронежа и выступить с частным концертом вместе со своей сестрой на его 50-летии.
Само празднование прошло с шиком: день рождения олигарха был организован в самом дорогом отеле Воронежа, где накрыли богатый стол, а гостей развлекала сама София Михайловна, "спев" под фонограмму свой хит "Червона рута", а также включив в программу свои песни "Лаванда", "Белый танец", "Зима", "Хуторянка" и другие. Выступление звезды длилось около часа, но "изюминкой" вечера стала песня "Одна калына", которую Ротару спела, конечно же, на украинском языке. Под этот хит гости именника даже танцевали.
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Во сколько обошлись олигарху, бизнес которого построен на строительстве дорог, услуги Софии Ротару на его дне рождении,- неизвестно. Но согласно утверждениям организаторов выступлений певицы ее гонорар обычно составляет не менее 100 тысяч евро, а если концерт проводится в частном порядке, то его заказчику приходится платить еще больше. Кроме того, не стоит забывать о стоимости билетов для самой певицы и сопровождающих ее лиц, которая также входит в дорогостоящий ценник. Но часто желание увидеть, как сама София Ротару поет на личном празднике, берет верх.
Стоит отметить, что фан-страница Софии Ротару в Instagram тоже пополнилась кадрами с выступления певицы в Воронеже. На видео она пела на сцене, а также сфотографировалась с одним из гостей.
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