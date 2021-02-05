Известная модель Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной украинской певицы Софии Ротару, показала себя на прогулке

На фото звезда позирует в белой майке-алкоголичке и стильных очках. Соня оставила волосы распущенными, а руками приготовилась взять очки. Евдокименко смотрела куда-то, завлекая загадочным видом. Как можно понять, девушка находится в Майами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ветер перемен. Как вы привыкаете к новой реальности? Что позитивного находите в этом?", - написала звезда.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Знаю, что все происходит не против меня, а для. Это и вдохновляет", "Вы замечательная. Просто принимаю все как есть, не оглядываясь назад , отпускаю какая бы ситуация не была, то что позади было - в прошлом, а нас каждого ждёт своё великолепное будущее !!!", "Сара Коннор....!? Это вы....?", "М-16 где-то рядом?)".

Мы писали, что внучка знаменитой певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, приняла интересную позу в боди.

Соня позировала в черном боди с длинными рукавами. Одежда обтянула большую грудь и тонкую талию. На ножки внучка Ротару натянула колготки телесного цвета, благодаря чему они сияли на свету. Стройные длинные ножки притягивали взгляд.

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