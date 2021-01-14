Известная модель, внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко устроила необычные развлечения с родным братом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото и анонсов, рекламируя свое новое видео на ютуб. Как известно, Евдокименко снимает влоги, а также видео разной тематики для соцсетей.

В этот раз красотка решила снять необычный челлендж, приодев брата. Она с братом примеряли разные образы, устроив трансформацию стиля. Они примеряли строгие костюмы, а также наряды для вечернего выхода. В ролике и Соня и ее брат Анатолий разговаривали на английском языке.

«Какой образ вам понравился больше всего?», - поинтересовалась у поклонников Евдокименко.

В комментариях под анонсом красотке оставили массу восторженных отзывов.

«Очень понравились ваши вторые образы», «Умничка, все на высшем уровне!», «Мне очень нравятся все образы, Анатолия и ваши», «Понравилось всё, особенно как ты держишься в кадре», «Очень понравились все ваши образы вы такие красивые», - пишут пользователи сети.

Как известно, сейчас Соня и ее брат находятся в Киеве. Недавно девушка поделилась ярким снимком возле здания НБУ в центре столицы. Она была одета в белоснежный свитер и черную куртку.

Напомним, что Соня Евдокименко в мини-платье козырнула бесконечными ногами на отдыхе: "что скажет жених-миллионер?".

Как сообщала Politeka, внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо: "А зачем серьги?".

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