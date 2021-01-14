Онук легендарної української співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко вразив своїм брутальним образом

Як відомо, у знаменитої співачки є онука Софія і онук Анатолій. 26-річний хлопець, як і його сестра, живе в США і працює музичним продюсером і діджеєм. На своїй сторінці в Instagram Анатолій час від часу демонструє свої фотографії.

Так, на недавніх знімках можна побачити, що молода людина вирішила приміряти більш зухвалий образ. На фото він постає в чорному одязі і сірому пальто. Яскравою деталлю його образу стала велика сережка у вусі. Варто відзначити, що цей аксесуар викликав особливо бурхливу реакцію у глядачів.

Також під знімками Анатолія встигли відзначитися його сестра і бабуся, які залишили під постами сердечка. Вони явно підтримують починання брата і онука.

У мережі не змогли пройти повз фотографій хлопця.

"А навіщо сережки?", "Занадто гарний хлопець, щоб сережки чіпляти....., які викликають різні {кривотолки. Анатолій відрізняється природною природною красою і чарівністю. Йому не потрібно чіпляти всякі брязкальця. Саме стримана елегантність підкреслює гідність і інтелігентність", "вогонь", "Красунчик дуже круто", "все у тебе буде чітко", "моделлю працювати не пробував?", "Дуже круто", - пишуть коментатори.

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