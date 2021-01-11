Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася ефектним видом на прогулянці
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, зроблене в центрі Києва. Судячи зі знімка, Соня приїхала з США в столицю України, де відразу ж влаштувала фотосесію. Вона позувала для фото в білосніжних штанях і білому об'ємному светрі. Зверху Євдокименко накинула чорну шкіряну куртку. Образ доповнили чорні чоботи на шнурівці.
Красуня відчинила куртку і красиво пройшлася біля будівлі НБУ. Виглядала вона чудово.
"Створіть що-небудь прекрасне на цьому тижні", - підписала фото дівчина.
За короткий час пост зібрав більше тисячі лайків. Оцінила фото внучки і сама Софія Ротару. У коментарях дівчині залишили кілька приємних відгуків.
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"Легкою ходою ти вийшла з травня..."," красуня, можеш відповісти сердечком», «Супер», "чудова", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Соні Євдокименко всього 19 років. У такому юному віці вона вже встигла спробувати себе в ролі моделі і співачки. Поки що дівчина не визначилася зі своїм майбутнім. Правда, в мережі раз у раз спливають чутки про роман красуні з французьким бізнесменом Марко Дюменілом.
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