Фото 73-річної Софії Ротару з молодшим братом Євгеном вразило мережу

Як передає Politeka.net, рідкісний знімок з родичем з'явився на одній з фан-сторінок співачки в Instagram.

Усміхнена Софія Ротару обійняла брата, який тримав у руках кошик з квітами.

"Сьогодні свій 64-ий День народження відзначає Брат Софії Михайлівни Євген Михайлович Ротару! Вітаємо!🎉 🎉 🎉 Від щирого серця бажаємо імениннику міцного Здоров'я, величезного щастя, удачі і благополуччя!» ,- сказано в підписі до знімка.

У мережі вохищаются знімком і приєднуються до привітань.

"Які ви красиві! Щастя і удачі", "Красива казкова Софія Михайлівна", "Від душі вітаю Євгена з днем народження. Бажаю всього найкращого і найкращого, здоров'я всім вам", - пишуть у коментарях.

Відзначимо, у Софії Ротару три сестри і два брати. Всі вони пов'язані з творчістю і музикою. Євген молодше своєї знаменитої сестри на 10 років.

До слова, брат Софії Ротару деякий час виступав разом з відомим російським композитором Ігорем Крутим в групі «Факел». Сам Крутий одного разу зізнався, що використовував знамените прізвище для залучення людей на свої концерти.

Справа в тому, що на афіші вони маленькими літерами друкували «Євген» і величезними «Ротару». Композитор каже, що завдяки цій афері на їхні концерти вдавалося заманити більше людей.

Відзначимо також, що, за словами концертного, директора Софії Ротару, вона дуже щедра і піклується про фінансове благополуччям своїх родичів.

"Ротару спонсорує свою сім'ю. У неї п'ять братів і сестер, діти і онуки, яких треба поставити на ноги. Вона в минулому році купила трактор своєму братові", - говорив Сергій Лавров у 2019 році.

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