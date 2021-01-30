У мережі з'явились рідкісні фото відомої української співачки Софії Ротару разом з її сестрами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Зірковий шлях" у соцмережі.
Так, шанувальники співачки отримали змогу побачити архівні кадри, де Ротару позує поряд із сестрами - Аурікою та Лідією.
"Співачка Софія Ротару показала ретро-фото з сестрами Аурікою та Лідією. Архівний кадр з'явився на офіційній Facebook-сторінці артистки. "Три сестри", - написала під світлиною", - йдеться в повідомленні.
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Слід зазначити, що на архівному фото три сестри виглядають дуже щасливими. Вони дуже яскраво вбрані - у нарядних сукнях, з яскравими макіяжами та масивними прикрасами. При цьому не зазначається, коли саме було зроблено фото, але видно, що сестри на ньому ще зовсім молоді.
"Сестри теж гарні і талановиті, а Софія, ну що скажеш, красуня", "Ви всі красуні, щастя вам, удачі і здоров'я, і довголіття до 100 років", "Красуні сестри, і всі талановиті! Здоров'я, миру і благополуччя! Зинаїду дуже шкода...", "Всім трьом дав господь красу і фантастичний голос. Вони найкращі. Будьте здорові і щасливі сьогодні і завжди", - пишуть у коментарях.
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