В сети обсуждают неиссякаемый источник жизненной энергии и молодости Софии Ротару

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм опубликовали несколько архивных фото с певицей, а также один более свежий снимок. На фото красотка выглядела невероятно молодой и свежей. Ротару сидела за столом в кожаной куртке. Ее прямые волосы обрамляли лицо, а яркий макияж придавал красоты эффектной внешности певицы.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов, обратив внимание на тот факт, что Ротару за долгие годы своей карьеры практически не изменилась.

«Вечно молодая, красивая, обаятельная София! Вас не догонят)», «Добрые глаза», «Красавица», «Очень нравитесь!», «Наша царица София», - пишут пользователи сети.

Кроме этого, на фан-страничке появились редкие архивные кадры с молодой звездой, которые в очередной раз подтвердили, что Ротару не стареет.

«Вокально-инструментальный ансамбль «Червона рута», - подписали архивные кадры авторы аккаунта.

Также фаны опубликовали кадр из фильма «Где ты, любовь?», в котором Ротару исполнила главную роль.

«Красавица наша любимая София Михайловна Ротару», «Смотрела! Отлично!», «Любимый фильм, песни перепела до дыр», - откликнулись поклонники.

Напомним, что в сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль...".

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