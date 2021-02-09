Известная певица Алла Пугачева показала, как выглядит ее прическа без парика

Как сообщает Politeka.net, Алла Пугачева славится своему знаменитому образу, состоящему из пышных волос и знаменитых балахонов. Но судя по фото, опубликованном на фан-странице звезды в Instagram, ее шикарная прическа все чаще оказывается обычным париком, под которым намного меньше волос, чем все привыкли видеть.

Алла Пугачева в свои 71 год до сих пор старается удержать молодость, но возраст не обманешь, что видно на неотредактированных снимках и случайных видео с певицей. На групповом фото, которое показали фанаты певицы, Алла Борисовна поразила количеством волос на голове.

На снимке Примадонна в компании своего молодого супруга Максима Галкина, а также своих подруг, позирует на камеру в стильном светлом костюме, состоящем из брюк и пиджака, под который она подобала легкую цветастую блузку с довольно глубоким вырезом на груди. Дополнили ансамбль серебристые кроссовки и большие очки с толстой оправой.

Но вои прическа Пугачевой привлекает больше всего внимания, ведь помимо традиционного хвостика на макушке, начесанного в разные стороны для объема Алла Борисовна предстала с очень длинной, но "редкой" челкой, сквозь которую просвечивались высокий лоб и виски. Но на висках почему-то волос оказалось значительно меньше, чем привыкла показывать певица.

Вероятно, для небольшого мероприятия, на которое явилась Пугачева, она не стала надевать пышный парик, а предстала в том виде, в котором ее привык видеть Максим Галкин дома. Хотя при этом Пугачева не чувствовала дискомфорта, а скорее наоборот, пребывала в приподнятом настроении.

Стоит отметить, что поклонники Аллы Борисовны тоже заметили, что с волосами Примадонны на фото что-то не так, о чем они написали в своих комментариях.

"С причёской нужно что-то решать", "Она сама знает, что ей делать с прической", "Может и знает, но уже плохо видит... и ей подсказывают, что на голове ужас. Галкину то все равно", "На голове у Пугачевой что?", "Что за прическа у Аллы",- написали фолловеры в соцсети.

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