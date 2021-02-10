Муж Пугачевой Максим Галкин рассмешил поклонников молодежной сети TikTok, станцевав под Сердючку

Максим Галкин муж 71-летней Аллы Пугачевой решил развивать не только свой Instagram, но и TilTok. Комик снял видео, в котором танцует забавные движения вместе с группой "Dream Team House" под известный хит Верки Сердючки "Все будет хорошо!", передает Politeka.net.

Юморист на видео находится на лестничном пролете. Парень из "Dream Team House" показывает Галкину движения руками, тот повторяет, а потом все, вместе с молодой командой начинают "отрываться" под зажигательную музыку Сердючки.

Поклонники, увидевшие зажигательный танец Галкина, ритмично двигающегося под слова "Ой, чувствую я, девки, загуляю", стали комментировать и нахваливать юмориста, назвав того юмористом и тиктокером от Бога. Комментарии посыпались как из рога изобилия:

"Максим, ну просто респект, даю прогноз, Вы тиктокер от Бога!", "Галкин, конечно, огонь, и с юмором все отлично, и вообще отлично!", "Каждую ночь берется за старое!", "Макс, давно пора, засиделся ты!", "Загуляй!, Так оторвут все!", "А бабушка тебе разрешает с такими мальчика дружить?", "Молодец Максим, и детками и подростками и с людьми прекрасного возраста дружить умеет, найти общий язык!"

Известно, что Максим Галкин обожает снимать видео. Он часто делится с фанатами небольшими видео фактами своей семейной жизни, подпитывая популярность свою, Аллу Борисовны и конечно двух маленьких деток - Лизы и Гарии Галкиных.

Напомним, известного друга Пугачевой и Киркорова похоронили в Украине, неожиданные подробности: «Увезли в чемодане…».

Ранее на сайте Politeka мы писали, что Галкин показал трогательное видео с подросшей дочерью от Пугачевой: "Я папочке своему никогда...".

Также на сайте Politeka сообщали, что семилетние дети Пугачевой и Галкина поразили забавами в семейном замке, видео: "С таким братом не пропадёшь"