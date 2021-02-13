Известная российская певица Алла Пугачева козырнула стильным видом рядом с маленьким сыном

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появился свежий кадр, на котором примадонна стояла рядом с Гарри. Пугачева была одета в кожаные штаны, широкую теплую кофту и необычную шапку. Кучерявые волосы Аллы были аккуратно уложены, а натуральный макияж подчеркнул лицо артистки. Певица обнимала Гарри и выглядела счастливой.

«Пугачева со своим сыном! Она прям молодеет на глазах!», - подписали фото авторы аккаунта.

Правда, не все поклонники согласились с этим утверждением. Большинство стали критиковать артистку за неестественный вид и большое количество пластических операций.

«На Кузьмина похожа!», «От Пугачевой не осталось ничего. Кто её видит на этом снимке? Кто это вообще? Возраст берет своё и хоть что ты делай, хоть одень самые модные шмотки. Но увы», «Пугачева и Галкин 30 лет назад?», «Она уже похожа на куклу из музея восковых фигур», «одна большая голова и вся как из воска», «Мне она очень стала похожа на Кузьмина, прям сестра родная», «Ну понятно же всем, что не молодеет, а не успевает делать операции, уже как мумия, вся натянутая, кошмар», - пишут пользователи сети.

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