Відома співачка Алла Пугачова потрапила в цікаву ситуацію з дзвінком
Актор Олександр Паль опинився в цікавій ситуації після дзвінка, якого він не чекав, повідомляє Politeka.net. Відповідна інформація з коментарями актора з'явилася в одному з Телеграм-пабліків. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Олександр розповів, що йому подзвонили з номера блогера Юрія Дудя і представилися Аллою Пугачовою. Нібито артистка стала говорити про те, що у неї в планах режисирувати і знімати кіно, а Паль - ідеальний кандидат на роль.
"Вона хотіла режисерувати і знімати кіно, і щоб я у неї грав", - сказав актор дослівно.
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Артиста зацікавила ця пропозиція, а розмова перетекла в тему вуличних протестів, які зараз проходять в Росії. Пугачова обговорювала акторів, які беруть участь у мітингах на підтримку Олексія Навального.
Ця тема збентежила актора, а закінчивши розмову, він передзвонив Дудю і виявилося, що з його телефону ніхто не дзвонив.
У підсумку Паль зрозумів, що мав справу з пранкерами й записав кілька відео, в яких попереджав колег.
До слова, артист згадав, що влітку у нього виникала подібна ситуація. Тоді йому подзвонили нібито від помічника Євгена Чичваркіна.
"Напевно, треба припиняти брати трубку телефону", - підсумував актор.
Зазначимо, Олександр Паль - один з акторів, які брали участь в акціях на підтримку українців-політв'язнів. Так, актор виступив на підтримку Олега Сенцова, який в той час голодував в російській колонії.
Алла Пугачова поки ніяк не прокоментувала дану інформацію.
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