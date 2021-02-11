Відома співачка Алла Пугачова потрапила в цікаву ситуацію з дзвінком

Актор Олександр Паль опинився в цікавій ситуації після дзвінка, якого він не чекав, повідомляє Politeka.net. Відповідна інформація з коментарями актора з'явилася в одному з Телеграм-пабліків. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Олександр розповів, що йому подзвонили з номера блогера Юрія Дудя і представилися Аллою Пугачовою. Нібито артистка стала говорити про те, що у неї в планах режисирувати і знімати кіно, а Паль - ідеальний кандидат на роль.

"Вона хотіла режисерувати і знімати кіно, і щоб я у неї грав", - сказав актор дослівно.

Артиста зацікавила ця пропозиція, а розмова перетекла в тему вуличних протестів, які зараз проходять в Росії. Пугачова обговорювала акторів, які беруть участь у мітингах на підтримку Олексія Навального.

Ця тема збентежила актора, а закінчивши розмову, він передзвонив Дудю і виявилося, що з його телефону ніхто не дзвонив.

У підсумку Паль зрозумів, що мав справу з пранкерами й записав кілька відео, в яких попереджав колег.

До слова, артист згадав, що влітку у нього виникала подібна ситуація. Тоді йому подзвонили нібито від помічника Євгена Чичваркіна.

"Напевно, треба припиняти брати трубку телефону", - підсумував актор.

Зазначимо, Олександр Паль - один з акторів, які брали участь в акціях на підтримку українців-політв'язнів. Так, актор виступив на підтримку Олега Сенцова, який в той час голодував в російській колонії.

Алла Пугачова поки ніяк не прокоментувала дану інформацію.

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