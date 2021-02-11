Стильні вбрання дітей Галкіна і Пугачової вразили фанатів

Відома знаменита пара зірок Алла Пугачова і Максим Галкін досі цікавлять уми мільйонів фанатів. На тлі популярності зоряної пари зростає інтерес до їхніх дітей, семирічним лізі і Гаррі. Як передає Politeka.net, на сторінці в Instagram Лізи Галкіної з'явилося нове фото юних "силачів".

У кадрі брат з сестрою стоять на тлі книжкових шаф. У руках Гаррі Велика книга у твердій обкладинці. А Ліза зігнула руку в лікті. "Силушка Богатирська" - підписано фото.

Діти одягнені в шкільну форму. На Лізі чорні вузькі брючки і біла блузка, а на Гаррі сорочка і сірі штани. Дівчинка, посміхаючись, дивиться в камеру, а Гаррі тримає книгу однією рукою, а погляд спрямований на сестру. Вільну руку хлопчик засунув в штани, і щось говорить своїй сестричці.

Шанувальники від фото прийшли в цілковитий захват. У коментарях діток розхвалили і засипали компліментами. Фото лайкнула і Алла Борисівна зі свого профілю.

"Які вони вже дорослі!!! Як швидко летить час!!!", "Які ж ви гарненькі ❤️аллуся кохана Дай Бог тобі їхніх онуків побачити 🔥❤️", " Шикарний хлопець і класна дівчина!❤ ️ ❤ ️ ", "Ліза прекрасна, а Гаррі інтелегент і красень!", "Ростуть дітки цукерки!""Такі стильні!👍 Гаррі-справжній мужичок."Гаррік який стройняшка красень росте !!! ❤ ️ ❤️❤ ️ Гаррі росте видатним хлопчиком!",- тут же відгукнулися фанати знаменитої пари.

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