Пугачова похвалилася, як готує на кухні разом з маленькою Лізою

Інтерес до сім'ї знаменитої співачки Алли Пугачової не вщухає, а знаменитість намагається підживити популярність використовуючи будь-який випадок. Цього разу, як повідомляє Politeka.net, на сторінці в Instagram дочки знаменитої співачки Алли Пугачової та коміка Максима Галкіна Лізи Галкіної з'явилося відео, в якому Пугачова вчить маленьку дівчинку розбивати яйця і відокремлювати білок від жовтка.

Відео змонтували, вставляючи кадри з видами палацу Пугачової та Галкіна в селищі Грязі, під Москвою. Знаменита співачка показує як потрібно розбити шкаралупу, і зловити половинкою жовток, виливаючи в мисочку білок. Після чого, Ліза, яка ймовірно не раз бачила подібні приготування, запитує чи можна насипати в білок цукру.

Пугачова дозволяє дівчинці зробити просту процедуру, а потім запитує, що далі робити. І Ліза тут же каже:"потрібно збити міксером".

Пугачова тоді посміхаючись каже, щоб дівчинка нею керувала. "Ти керуй мною!".

Під час відео Гаррі уважно спостерігає здалеку за тим, як дівчата справляються на кухні. Видно, що йому дуже цікаво, проте він мовчки сидить здалеку дивлячись на приготування.

Шанувальники оцінили відео, проте відзначили, що голос у Пугачови занадто прокурений, осиплий, і створюється враження, що вона ще старша за свій вік. Подиву шанувальників немає меж: "ось навіщо було все життя псувати голос сигаретами?", "Хто думає про голос, що сигарети? Думаю, це Чорнобиль, Алла там була.".

Інші похвалили Примадонну за терпляче ставлення до дочки та вміння правильно виховувати дитину. Вони залишили свої коментарі під відео: "Які хороші господині....напевно буде смачно 👍 👍 👍 ", "Шлях до серця ...❤️❤️Ліза вчися смачно готувати!❤️❤️🙌👏😍😮", "Та коли пугачиха сама останній раз готувала 🤣 🤣 🤣 видно ж не вміє нічого", "Милі, хороші 🔥❤️❤️❤️❤️", "Як затишно і по-доброму.👏👏👏❤️"

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