Дочь певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина восхитила взрослой внешностью
Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм было опубликовано фото девочки, на котором она предстала в сказочном образе. На Лизе было надето красивое платьице поверх белой рубашечки. Волосы юного дарования были распущены, белокурые локоны спадали ниже плеч. Образ дополнял красивый венок в волосах и красная игрушка в руках.
«Приходит день, приходит час,
И понимаешь: все не вечно!
Жизнь бессердечно учит нас:
О том, что время быстротечно», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях поклонники стали восхищаться внешностью звездной девочки.
«Хорошенькая, Лизонька! Прелесть!», «Красоточка Лизочка. Счастья тебе и всей вашей семье!», «Слова, слова они как ветер», «Куколка!», «Лизочка, прелесть!!! У тебя все впереди и будет много всего интересного!!», «Красавица супер», «Какая взрослая уже», «Особенное фото», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двойняшек Гарри и Лизу. Дети звездной пары растут невероятно талантливыми и всесторонне развитыми. Они поют, танцуют, изучают искусство и науку.
Напомним, что на фото детей Галкина и Пугачевой вместе с дочкой Орбакайте заметили интересную деталь: "У Лизы ноги как...".
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