У мережі з'явилось зворушливе фото дітей Алли Пугачової та її онучки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Лізи Галкіної у соцмережі.

Так, у фан-акаунті доньки Алли Пугачової та Максима Галкіна з'явилось фото, де позують троє дітей: Ліза, Гаррі і Клавдія.

Світлину було зроблено під час відпочинку. На фото всі по-літньому одягнені, а на фоні можна побачити мальовничий пейзаж - захід сонця і гори.

Примітно, що найстарша дитина на фото - Клавдія Земцова, донька Христини Орбакайте та онучка Алли Пугачової. Зараз дівчинці 8 років, тоді як Гаррі і Лізі - по 7. При цьому двійнята для Клавдії - дядько і тітка, адже вони брат і сестра Христини Орбакайте.

В коментарях захоплюються ідилією у зірковій родині та бажають дітям здоров'я і успіхів.

"У Лізи ноги мамині", "Які ви хороші! Дай бог вам щастя і удачі у всьому!", "Браво! Будьте щасливі завжди", "Райський куточок щастя", - пишуть у коментарях.

Раніше ми писали, що в Мережі обговорюють архівне фото з дітьми Пугачової, які гралися на пляжі. Лізу нарядили в рожеву косинку, футболочку з принтом і рожеві шортики, а Гаррі - в білу футболку і салатову бейсболку.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.

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Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна винесла "Модний вирок" старшій сестрі Христині Орбакайте.