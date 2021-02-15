Російський гуморист Максим Галкін записав свою невелику бесіду з сином

Малюки, Гаррі і Ліза, з'явилися на світ у 2013 році, пише Politeka.net. Попри такий невеликий вік, у дітей вже з'явилися шанувальники. Користувачі мережі створюють фан-сторінки, на яких публікують знімки й відео з дітлахами.

Цього разу в одному з таких акаунтів в Instagram опублікували відео Галкіна. На кадрах артист постав у білій футболці і окулярах. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Гаррі, ти в курсі, що мій кліп залетів в тренди Ютуба", - похвалився батько.

В цей час дитина скакала на дивані, а після звернення батька до неї, вляглася.

Дитина не зрозуміла, про які тренди говорить тато.

"Тренди-шмендри?",- повідомив Галкін.

За годину відео зібрало понад 2000 переглядів і багато коментарів.

"Які ви молодці! Захоплююся Вами! Ми любимо вас! ❤ ❤ ❤ ", "Тренди-шмендри поки не цікавлять майбутнього композитора))", "Хочеться правда щоб був Гаррі прекрасним композитором але головне, щоб був хорошою доброю люблячою людиною!",- написали шанувальники.

Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв'ю Максим Галкін випустив новий кліп на пісню "День Валентина".

Раніше ми писали - артист в одному зі своїх інтерв'ю зізнався, що мріяв стати батьком. Допомагає йому у вихованні чад мудра Алла Пугачова. За словами артиста, він навчився у неї багатьом речам. Зокрема, як поводитися при дітях, що їм говорити й давати.

"Вони ростуть в абсолютній любові, вони не знають, що таке підвищений голос, вони не знають що таке сварки", - розповів Галкін.

Нагадаємо, що талановиті діти Пугачової і Галкіна порадували тата, отримавши незвичайні подарунки: «у Лізи скромніше...».

Як повідомляла Politeka, Максим Галкін у підстрелених штанях влаштував перед 71-річною Пугачовою сеанс зваблювання: "Бог...".

Також Politeka писала, що Пугачова втекла від Максима Галкіна на мороз і розбурхала зухвалим виглядом: "всім приклад!".