Российский юморист Максим Галкин записал свою небольшую беседу с сыном

Малыши, Гарри и Лиза, появились на свет в 2013 году, пишет Politeka.net. Несмотря на столь небольшой возраст, у детей уже появились поклонники. Пользователи сети создают фан-странички, на которых публикуют снимки и видео с ребятишками.

В этот раз в одном из таких аккаунтов в Инстаграм опубликовали видео Галкина. На кадрах артист предстал в белой футболке и очках. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Гарри, ты в курсе, что мой клип залетел в тренды Ютуба", - похвастался отец.

В это время ребенок скакал на диване, а после обращения отца к нему, улегся.

Ребенок не понял, о каких трендах говорит папа.

"Тренды-шмэндры?", - сообщил Галкин.

За час видео собрало более 2000 просмотров и много комментариев.

"Какие Вы молодцы! Восхищаюсь Вами! Мы любим Вас! ❤❤❤", "Тренды шмэндры пока не интересуют будущего композитора ))", "Хочется правда чтобы был гарри прекрасным композитором но главное ,чтобы был хорошим добрым любящим человеком!", - написали поклонники.

Напомним, в одном из своих интервью Максим Галкин выпустил новый клип на песню "День Валентина".

Ранее мы писали - артист в одном из своих интервью признался, что мечтал стать отцом. Помогает ему в воспитании чад мудрая Алла Пугачева. По словам артиста, он научился у нее многим вещам. В частности, как вести себя при детях, что им говорить и давать.

"Они растут в абсолютной любви, они не знают, что такое повышенный голос, они не знают что такое ссоры", - рассказал Галкин.

Напомним, что талантливые дети Пугачевой и Галкина порадовали папу, получив необычные подарки: «У Лизы поскромнее…».

Как сообщала Politeka, Максим Галкин в подстреленных штанах устроил перед 71-летней Пугачевой сеанс обольщения: "Бог...".

Также Politeka писала, что Пугачева сбежала от Максима Галкина на мороз и взбудоражила дерзким видом: "Всем пример!".