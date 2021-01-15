Певица и комик, Алла Пугачева и Максим Галкин соответственно, воспитывают двух очаровательных детей

Малыши, Гарри и Лиза, появились на свет в 2013 году, пишет Politeka.net. Несмотря на столь небольшой возраст, у детей уже появились поклонники. Пользователи сети создают фан-странички, на которых публикуют снимки ребятишек.

В этот раз в группе Лизы Галкиной появилось одно из ее архивных фото. Маленькая красотка с большими глазами позировала в красном головном уборе.

Белокурая девочка смотрела в камеру и улыбалась.

"Копия примадонна, Лизок 🙏🏼❤️", - написали авторы поста.

За полчаса публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев. Не все пользователи сети были согласны с утверждением автора.

"Совершенно не похожа!", "Ничего общего!", "Она близко не похожа, на Кристину и на Аллу.

Рядом с ними даже не стояла", "Копия Примадонны - ее старшая дочь Кристина! посмотрите уж ради интереса фильм "Чучело", где Кристина в главной роли и сравните с Лизой! все красавицы, безусловно, но Лиза на мать не похожа абсолютно!", "Другой тип лица", "Где вы видите копию. Льстите господа", "Ужимки точно Аллы. И улыбка -усмешка немного вправо, и указательный пальчик вверх !😊", "Она сама себе примадонна", "Божественное создание!!! Симпапуля!!!", "Точно льстите, Лиза красотка!", "Да!!! Особенно глаза", "Красатулечка,обожаю тебя!!!!💋💋💋", "Не похожа но очень хороша красотка", - написали пользователи сети.

Напомним, что талантливые дети Пугачевой и Галкина порадовали папу, получив необычные подарки: «У Лизы поскромнее…».

Как сообщала Politeka, Максим Галкин в подстреленных штанах устроил перед 71-летней Пугачевой сеанс обольщения: "Бог...".

Также Politeka писала, что Пугачева сбежала от Максима Галкина на мороз и взбудоражила дерзким видом: "Всем пример!".