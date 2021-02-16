Дочка співачки Алли Пугачової і шоумена Максима Галкіна вразила шанувальників зіркової сім'ї

Про це повідомляє Politeka.net, останнім часом Ліза Галкіна стала не менш популярною, ніж її батьки.

Подружжя іноді публікують домашні відео з її участю, які обожнюють фанати. На цей раз ролик з'явився на фан-сторінці дочки Пугачової і Галкіна в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

Ліза завзято станцювала в білих колготах і чорному спортивному купальнику. На шиї у неї була масивна прикраса.

Завершила свій танець дівчинка поклоном, як і належить справжній балерині.

Користувачі Мережі прийшли в захват від побаченого. У коментарях пишуть компліменти дівчинці.

«Найчарівніша балеринка», «Цю Лізонька так і хочеться обійняти, до чого ж гарненька лапочка», «Буде Примою Великого театру», «Просто душенька», «Просто лебідь», «Алла Борисівна на сьомому небі напевно від такої лапочки», «Чарівне створення, При такій красі поклони повинні їй відбивати, сама грація, пластика. Браво», "Лізонька, ти диво", - пишуть в коментарях.

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