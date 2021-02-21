В сети показали странный танец Максима Галкина со своей дочерью Лизой
Забавное домашнее видео разместили на одной из фан-страниц в Инстаграм, посвященной Алле Пугачевой, пишет Politeka.net. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
На кадрах, Максим танцует танго с 7-летней дочерью у себя дома в роскошном особняке.
«Папа с дочкой зажигают», - говорится в подписи.
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Отметим, что развитость Лизы неустанно поражает поклонников звездного семейства. В семилетнем возрасте дочь Пугачевой поет, танцует, читает и пишет, отлично плавает, познает несколько иностранных языков. Не отстает от нее и брат-близнец Гарри.
Сами родители не перестают удивляться тому, какими умными и вдумчивыми растут их дети, не зря они много сил и денег вкладывают в их воспитание.
Глядя, как папа с дочкой танцуют, фанаты рассыпались в комплиментах, однако некоторые обратили внимание на неуклюжие движения Максима, отметив, что шоумен совсем не разбирается в танцах.
«Такой умный и любящий папа, научит многому детей!❤️», «Вот это папа! 👏👏👏Максим, молодец! Как же деткам повезло с такими родителями! 👍🥰💋💞», «Папина дочка! И точка😍😍», «Лиза по ходу лучше разбирается в танцах и кажется музыкальнее чем папа», «Как приятно любоваться папой и дочкой 😍👏!!!Как быстро летит время ...,дочка подрастёт и ....папа с дочкой танцует её свадебный танец❤️😍👏 💃🏼🕺», - пишут в сети.
Напомним, что Галкин решил вспомнить детство и опозорился под истеричный хохот Пугачевой: "Чего не сделаешь ради..."
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