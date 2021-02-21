Появились уникальные кадры, как певица Алла Пугачева умеет развлекаться - и возраст тому не помеха

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек семилетней дочери Примадонны Лизы Галкиной опубликовали любопытное видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Алла Борисовна разошлась не на шутку: на ней была белая блуза с "дырками" свободного кроя и голубые рваные джинсы. Рядом с Примадонной кружилась маленькая Лиза в платье с пышной юбкой. И мама, и дочь плясали под заводной зарубежный хит, не скрывая положительных эмоций.

Примечательно, что на заднем фоне подтанцовывала ее старшая дочь Кристина Орбакайте, а рядом с ней была внучка Пугачевой Клавдия и зять Михаил Земцов.

Недалеко от танцующего семейства можно заметить грозных охранников, которые немного не вписывались в эту картину всеобщего веселья.

"С мамулей ❤️😍", - так подписал кадры автор поста.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Для, чего все это показывать, это было очень давно" - "По Лизе не видно, что это было давно, да и все стараются выставлять видео или фото, где помоложе, не так ли, а это видео классное ❤"

"Какие вы классные Алла Борисовна и Лизочка 🌷🌷"

"Чудесное видео. ❤️Моменты жизни, остающиеся в памяти навсегда 👍"

"Все в ритме!"

"И охранники кругом, счастье стерегут"

"Не с мамулей, а с бабулей"

"Лиза, будь умнее!"

Ранее мы рассказывали, Галкин похвастался новыми кадрами с двойняшками. Смекалистые Гарри и Лиза подтрунивали над отцом, а тот невозмутимо им подыгрывал.

Напомним, улыбчивая Алла Пугачева перестаралась с пластикой, от морщин не осталось и следа.

Как сообщала Politeka, исхудавшую до истощения Пугачеву в дерзком мини перепутали с Орбакайте: "Я думала, это девушка лет 30".

Также Politeka писала, что 7-летняя дочь Пугачевой и Галкина распустила белые локоны, впечатлив сказочным образом: «Какая взрослая уже».