Максим Галкин похвастался артистизмом детей-двойняшек и засветил безвкусный интерьер подмосковного замка Аллы Пугачевой

На своей странице в Instagram шоумен разместил забавное видео, на котором 7-летние Лиза и Гарри подтрунивают над знаменитым отцом, передает Politeka.net.

"Максим Галкин, какая встреча! Можно подпись, пожалуйста, автограф? Давайте селфи!", — веселится Гарри на камеру, имитируя иностранный акцент.

"Спасибо большое, Максим Галкин, мы пошли, нам пора. Бай-бай, Максим Галкин, мой кумир!", — поддержала Лиза и в конце манерно ушла из комнаты.

"Минута славы 🤩", — лаконично подписал домашний ролик Галкин.

На кадрах можно рассмотреть детали "богатого" и наляпистого интерьера особняка Пугачевой и Галкина в селе Грязь под Москвой. Также в глаза бросается портрет Аллы Борисовны в "королевском" стиле, стоящий на мольберте в широкой золотой раме.

"Интерьер, конечно, ужас 😂", "А я больше всего обратила внимание на королевский портрет Аллы Борисовны", — пишут в комментариях.

Но, конечно, ничто не могло испортить впечатление от остроумия и артистизма юных Галкиных. Поклонники засыпали и детишек, и их родителей комплиментами.

"Минута славы у детей, а не у папы😂 и ушли по-английски по своим делам😂; Даже не представляю, как это, быть ребёнком таких знаменитых родителей... но видно, что они не избалованные, осознанные детки 👏; Вот это поклонники!👍😅😍 И судя по акценту, они иностранцы!😁👍Застали врасплох!😂; Приколисты еще те, а что будет дальше?; Вот они, гены и проявились! 🔥; Ну какая Лиза артистичная!!! Даже кривляется гениально!👌"

Напомним, улыбчивая Алла Пугачева перестаралась с пластикой, от морщин не осталось и следа.

Как сообщала Politeka, исхудавшую до истощения Пугачеву в дерзком мини перепутали с Орбакайте: "Я думала, это девушка лет 30".

Также Politeka писала, что 7-летняя дочь Пугачевой и Галкина распустила белые локоны, впечатлив сказочным образом: «Какая взрослая уже».